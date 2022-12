Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde olacak

"Enflasyon 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde olacak" 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadeledeki kararlılığı yineleyerek şöyle konuştu:

"Malı veya hizmeti, akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar, kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalı. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Çalışanların refah seviyesindeki gerilemeyi telafi gayretimizin, enflasyon maskesi ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz. Yılbaşında reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz."

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'a ineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamla şunları söyledi: Etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak menfaati her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemlidir.

GABAR DAĞI'NDA PETROL KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar." diye konuştu.

Vatandaşa yapılan sosyal yardımlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: "(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır."

"YÜZDE 60'A KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

Erdoğan, depremden etkilenen Düzce'deki esnafın Halkbank'tan aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz." dedi.