Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

ALİYEV'DEN TEBRİK TELEFONU
KATAR EMİRİ'NDEN TEBRİK MESAJI
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katar Emiri, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum"
ORBAN: TEBRİKLER, SAYIN CUMHURBAŞKANI
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023
Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerine yer verdi.
PAKİSTAN'DAN TEBRİK MESAJI
LİBYA BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ
Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.
Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
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