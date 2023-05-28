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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda seçimini yaptı. Henüz resmi olmayan sonuçların ardından yurt dışından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, henüz resmi olmayan sonuçlara göre dünyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ALİYEV'DEN TEBRİK TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

KATAR EMİRİ'NDEN TEBRİK MESAJI

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katar Emiri, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Katar Emiri, “Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum"

ORBAN: TEBRİKLER, SAYIN CUMHURBAŞKANI

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir diğer lider de Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu.

Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerine yer verdi.

PAKİSTAN'DAN TEBRİK MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

LİBYA BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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