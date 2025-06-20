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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede İsrail ve İran arasındaki çatışma ele alınırken, Erdoğan çözüm yolunun müzakere olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya başbakanıyla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

        Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

        Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

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