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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 08:42 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

        Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

        Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmelerde bulunmuştu.

        ERDOĞAN-ORBAN GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti.

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        Kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail-Filistin çatışmalarının son durumunun ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, uluslararası toplumun Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin barışçıl çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti."

        ERDOĞAN-CAPAROV GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu belirtti.

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        Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze halkına yönelik İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik içinde bölgede insani ateşkes ve barışa giden yola katkı sağlayabileceğini söyledi."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ilham aliyev
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