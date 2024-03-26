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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belçika'daki Türk gence telefon
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.

        Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.

        Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

        Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Sözcüsü'nden saldırılara kınama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlara yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü PKK yandaşlarının Belçika’daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. İlgili kurumlarımız süreçle ilgili her türlü yasal takibi yapmaktadır" dedi.

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