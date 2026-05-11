Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:26 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik Misyon' programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Erdoğan, Belçika ile Türkiye'nin ticari ilişkileri geliştirmesi için karşılıklı adımlar atacağını belirtti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ