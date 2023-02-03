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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Kurti ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Her iki lider de ülkeler arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin altını çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısında konuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin 1 milyar Avro'ya ulaşması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:


"MÜŞTEREK GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yoğun çalışmanın içerisine gireceğiz, hedef rakamı inşallah yakalayacağız. 17 Şubat'ta Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği alana erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarını istişare ettik.FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim. Ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon Avro olan dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar Avro'ya ulaştırmamız gerekiyor.

"KOSOVA-SIRBİSTAN DİYALOĞUNU DESTEKLİYORUZ"

Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkanların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkıda bulunmaya hazırlıdır. TİKA 700'e yakın projeyle yaklaşık 100 milyon Avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kıymetli projeleri elbirliği ile hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kosova Türk toplumunu her alanda Kosova'nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyoruz. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik tutumunu takdirle karşılıyoruz. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, barışçıl ve yapıcı tavırlar sergilemesini bekliyoruz. Türkiye bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak müreffeh Kosova ile kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.

KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ: HER ZAMAN MÜTEŞEKKİRİZ

Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayın katılımcılar, bugün iki imparatorluğun baş merkezi olan, medeniyet ve kültürlerin buluştuğu İstanbul'da bulunduğum için çok mutluyum. İstanbul bizim halkımız için de bir çekim merkezine gelmiştir. Şemseddin Sami bizim için ulusal rönesansımızın kurucularından biridir. Hoca Tahsin Efendi de İstanbul Üniversitesi'nin kurucularıdır. Demek ki bizim milli olma sürecimizin önemli kısmı İstanbul'da başlamıştır. Bugün sayın Erdoğan ile dostluğu daha çok ne kadar güçlendirebileceğimizi gündeme getirdik. Biz NATO'nun Kosova'ya müdahalesi konusunda oynadığı rol için Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız. Bu müdahale soykırımı durdurmuştur.

"TÜRK TOPLUMU MOZAİĞİMİZİN ÖNEMLİ PARÇASI"

Sayın Erdoğan'a bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Bizim AB, NATO ve Avrupa Konseyi sürecinde desteklemiştir. Avrupa kıtasının geçirdiği kritik süreç bizi birleştirmektedir. Türkiye bizim için önemli ekonomi ve ticaret ortaklarından biridir. Şu andaki işbirliğimizi daha yüksek potansiyele ulaştırmak için kullanabiliriz. Türk toplumu bizim toplumsal, kültürel mozaiğimizin bir parçasıdır. Kosova'nın refahı için katkıda bulunmaktadır. Kosova kökenli Türk vatandaşları Türkiye tarihinde de önemli rol oynamıştır. Birlikte yaşamak iki ülkemizin ortak değeridir. Hem Kosova'daki Türk toplum, Türkiye'deki Arnavut toplum iki ülke için önemli köprüler oluşturmuştur. Daha fazla işbirliği için çalışmalıyız, teşekkür ederim.

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