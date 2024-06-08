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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 31. Olağan Genel Kurulunda konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulunda konuşuyor

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Biz başkalarının ne dediğine değil size bakıyoruz. Sizinle yol yürüyoruz.

        -ihracatçılarımızı Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz.

        -

        Devamı geliyor...

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