Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 31. Olağan Genel Kurulunda konuşuyor
Giriş: 08.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulunda konuşuyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Biz başkalarının ne dediğine değil size bakıyoruz. Sizinle yol yürüyoruz.
-ihracatçılarımızı Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz.
-
Devamı geliyor...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ