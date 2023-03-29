BAKAN BİLGİN DE TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücrete zam olup olmayacağıyla ilgili, "Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, enflasyon düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapılmaya ihtiyaç duyulmaz. Ama temmuzda o günkü şartlarla yeniden değerlendiririz" ifadelerini kullandı.