Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Giriş: 10.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için 5 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni sosyal medya hesabından paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı.
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