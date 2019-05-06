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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamları misliyle alınmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde konuştu. Erdoğan, "Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz sürecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır, intikamları misliyle alınmıştır" diye konuştu

Cumhurbaşkanı erdoğan

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları... 

Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Son üç gününde Hakkari'de 4, Azez'de şehit edilen 2 askerimize, Şırnak'ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet  diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. İntikamları misliyle alınmıştır. Tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine erişemeyecektirler. Asker ve polis şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, ailelerine, ülkemize yaptıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi şahsım ve milletim adına sunuyorum.

 

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz.

"SİYASETTE ÇEYREK ASIRDIR MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİM"

15 Temmuz'da 7'den 70'e, kadını erkeğiyle topyekün millet olarak kıyam ettik. Bütün bunları tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için yapıyoruz. Biz mücadeleyi bırakırsak milletimizin tek bir ferdine bile özgürlüğü de, bu vatan toprağında yaşamayı da çok göreceklerinin olduğunu da biliniz. Bu ülkede milletimiz bize hamdolsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığa kadar her türlü göreve layık gördü. Siyasette çeyrek asırdır milletimiz hizmetinde olan bir kardeşiniz olarak bizim tek derdimiz, ülkemizdir, milletimizdir, 82 milyonun geleceğidir.

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