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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
"Kardeşlerim biz Burdur'u sadece gönülden sevmekle kalmadık, Burdur'u hizmetlerimizle ileriye taşıdık. Burdur'a 9 katrilyon yatırım yaptık. Burdur'a Bucak'a Gölhisar'a gençlik merkezleri gibi sosyal tesisler yaptık. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi'ni yapacağız.
SALDA GÖLÜ'NE MİLLET BAHÇESİ
Bugün buradan çok farklı bir müjde vereceğim. Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyoruz. Kıyısına da millet bahçesi yapıyoruz. Bu belediyelerin değil, hükümet olarak bizim icraatmız.
Antalya, Isparta, Burdur, Eskişehir YHT hattı ile ilgili ETÜD çalışmasını bu yıl tamamlayacağız.
Afyon-Denizli-Burdur demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz.
Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz.
Bizde kula kulluk yok. Sadece Allah'a kulluk var. Sizin 31 Mart'ta sorunlarını çözemeyen bu zihniyeti tasviye edeceğinize inanıyorum. Burdurlu çiftçilerimize 1,1 katrilyon tarımsal destek verdik. Burdurlu İş insanlarımıza 1,5 katrilyon destek sağmadık. Şehrimize bir de teknopark kurduk. Bay Kemal sen bunları biliyor musun? Adamın böyle bir derdi yok ki... Akşam yalan sabah iftira işi gücü bu... Burdur'daki 19 bin işyerine toplam bin 881 milyon TL tutarında SGK prim desteği verdik.
Tanzim satışı için seçim sonrası TESKOMB, TESK oturup beraberce konuşacağız. 81 vilayetimizde bunu devreye sokacağız.
"TERÖR KORİDORUNU YIKACAĞIZ"
Sınırlarımıza dayandılar. Önce DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Biz Fırat Kalkanı'yla bunları tepeleyince sonra başka bir örgütü önüme getirdiler. Şu an 310 bin Suriyeliyi ülkelerindeki güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri gönderdik. Fırat'ın doğusunda bir terör yapılanmasına müsade etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül isterki bu mücadeleye müttefiklerimizle birlikte verelim.
Rusya ile S-400 anlaşması... Şayet bize ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimiz tarafından zamanında ve makul şartlarda verilseydi buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi bize bundan vazgeçin diyorlar. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. NATO yetkilileri bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söylediler. Bu konuda bazı beklentilerimiz var. Siz kalkacaksınız 22 TIR teröristlere silah araç getireceksin, ben paramla isteyeceğim vermeyeceksin. Biz de buna karşı atılması gereken adımları atarız ve attık. Biz de güvenliğimiz için harekete geçmeye hazırız. Tek isteğimiz haklı mücadelemize saygı duyulması, destek verilmesidir. Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına alanlar değil, yanına alanlar kazanır.
Mahalli seçimlerde bize ne kadar destek verirseniz biz de bu dönemde o denli büyük hizmetlere imza atma imkanına kavuşmuş oluruz.
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