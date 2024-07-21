Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşünde uçakta aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı etkileyen ve en büyük bilişim krizlerinden biri olarak adlandırılan kesinti ve emekli maaşı düzenlemesine yönelik sorulara da yanıt verdi.

Emekli maaşlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" derken bilişim krizine yönelik de herhangi bir sıkıntı olmadığının mesajını verdi.

REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu Haberi Görüntüle SORU - CEVAP BÖLÜMÜ SORU- Geçtiğimiz gün dünyanın büyük bir bölümü şu ana kadar tarihin en büyük bilişim krizi olarak görülen sorundan etkilendi. Biz de etkilendik. Bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşandı, bazı bankalardan para çekilemedi. Haliyle o saatlerde hepimiz kaygılandık, korktuk ve milli ve yerli yazılımın önemini bir kez daha anlatmış olduk. Neredeyiz bu konuda Türkiye olarak güvende hissetmeli miyiz? Bu kriz nedeniyle bizde bir sıkıntı yok şu anda. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları’nda olsun, diğer tüm birimlerde olsun tedbirleri aldılar. Şu anda işlerimiz ufak tefek aksamalarla yürüyor. Yani dünyadaki sıkıntı bizde aynen yok. Daha iyiyiz. Bu konuda ek tedbirler almak gerekiyorsa alırız. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hiçbir alanı boş bırakmadığımız gibi bu alanı da boş bırakmıyor ve atılması gereken adımları hızla, vatandaşlarımızı mağdur etmeden atıyoruz.