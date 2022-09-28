Ocak ayında yapılacak zam öncesi emekli maaşlarının ne kadar artacağı ve 2023 en düşük emekli maaşı araştırmaları arttı. Son olarak Temmuz ayında emekli maaşı zam oranı %42,35 olarak belirlenmişti. İşte emekli zammı hakkında merak edilenler ile Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı...