Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bugün Nevruz bayramıdır. Biz de bugün Eskişehir'den başlayarak tüm Anadolu'nun Nevruz bayramını kutluyoruz. İlk yerli otomobil fikri bu topraklardan doğdu. Nuri Demirağ'ın başına gelenlerin en önemli sebeplerinden biri CHP'nin onu rakip olarak görmesidir. Rahmetli Menderes GAP için Amerika'ya kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle nehrinin üzerine baraj istemiyoruz dediler. CHP yönetimi senelerce Keban Barajı'nı eleştirdi. Bu kadar elektriği toprağa mı vereceksiniz dediler. Karşı çıktılar. Böyle vizyonsuz liderlere sahip bu CHP... Yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor. Milletin hayrına hangi işlere başlamışsak bunları karşımızda bulduk. Şimdi savunma sanayi için önemli işler yapıyoruz. TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Hepsini karalamak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.

HIZLI TRENLE ESKİŞEHİR'İ MERKEZ YAPTIK

Ülkemize şaşı bakan kim varsa, hepsi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. 17 yıldır ne yaptınız diyor? Bu adam herhâlde bakar kör. Eskişehir'e 22 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Eğitimde 2900 adet yeni derslik inşa ettik. Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık. Eskişehir'in bir alt geçiti ya da üst geçiti var mı? Hızlı trenle Eskişehir'i merkez haline getirdik. Buranın Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın stad yapmayı Eskişehir'e yatırım bile yapmıyor. Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz.