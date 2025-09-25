Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Giriş: 25.09.2025 - 01:31 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"38’inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ