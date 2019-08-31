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HaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Harp Okulları diploma töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla zaman ve sabrımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları diploma töreninde bir konuşma yapıyor

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Cumhuriyet döneminde de TSK dünyanın en modern savunma taktikleri ve araçlarıyla teçhiz edilerek ülkemizin bağımsızlığının garantisi olmuştur. 

Darbe cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıka TSK ülkemizin teminatı olacaktır. FETÖ'nün pençesinden kurtardığımız TSK bugün her zamankinden daha güçle ve etkin bir şekilde görevine devam ediyor. Dünyanın her alanında adeta yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO son dönemde çuvallamış olsa da hala bizim için en önemli müttefiktir. Müttefiklerimizle dayanışmayı önemli görüyoruz. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçme gibi bir durum söz konusu değildir. Tam tersine daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz.  

Teröristlerin ülkelimizi tehdit ettikleri bir dönemde kimsenin samimi bir desteğini yanımızda bulamadık. Kendi gücümüzle hem DEAŞ'lı hem de bölücü terör örgütünü bertaraf ettik. 

Bölgedeki sorun DEAŞ değil bir takım güçlerin çıkar paylaşım savaşıdır. Bölgedeki kardeşlerimizin bu çirkin oyunun malzemesi haline dönüştürülmesine izin veremeyiz.  Fırat'ın Doğusunda da terör örgütünün bölge halkı üzerindeki zulmü gizlenemez hale gelmiştir. Türkiye olarak güvenli bölge oluşturma isteğimizi dile getirdik. Herkes bu teklifi olumlu görmüş olsa da o dönem kimse hayata geçirmedi. Şimdi bunu tekrar konuşuyoruz. Bizim söylediklerimizle ABD'nin ifade ettiği makasın çok açık olduğunu görüyoruz. Gerçi müşterek harekat merkezinin kurulması gibi olumlu gelişmeler var. Ancak biz doğrudan kendi askerlerimizin kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. 

Sadece burayı sadece güvenli bölge haline getirmeyeceğiz, burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla Suriyeli vatandaşlarımızı ülkelerine kavuşturmayı hedefliyoruz. 

3 hafta sonra ABD'de bulunacağımız temaslar son fırsattır. Tatmin edici adımlar atılmazsa orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare gözükmüyor.  Bir kaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planını devreye sokacağız.  

Şimdi gündemde F-35 projesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Biz gereği neyse onu yapacağız.  Rusya ziyaretimizden rahatsız olmuşlar. Araştıracağız, savunma sanayine yönelik her şeyi araştıracağız. Bütün bu çalışmaları yürüterek inşallah yarınların Türkiye'sini daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye'yi 3. dünyanın şamar oğlu ülkeleriyle karıştıranlar anlamadıysa bundan sonra bunu onlara göstermek boynumuzun borcudur. 

Türk milleti özgürlüğü, geleceği söz konusu olduğunda şehadeti en büyük mertebe olarak kabul eder. Dostluk ancak Türk milletinin hassasiyetlerine saygı göstermekle olur. Bir kez daha tekrarlıyorum birkaç hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde kendi askerlerimizle kontrolü sağlamaya başlamazsak varsın gerisini onlar düşünsün. 

 

 

 

 

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