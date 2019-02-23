İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Seni yürekten selamlıyorum Maraş... 12 Şubat Maraş'ın kurtuluş yıldönümü. Önümüzdeki yıl Maraş'ın kurtuluşunun 100. yıldönümü... Şimdiden hazırlanıyoruz değil mi? Maraş'ın istiklali demek, Türkiye'nin istiklali demek. Şehitlerimizi, gazilerimizi Müftülük Meydanı'ndan selamlıyorum. Değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu buradan yad ediyorum.

BU ŞEHRİ EN GÜZEL HİZMETLERLE BULUŞTURDUK

Kardeşlerim biz Kahramanmaraş'ı gönülden sevmekle kalmadık. Bu şehri en güzel hizmetlerle buluşturduk. Bu şehre 30 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 5809 adet yeni derslik yaptık. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduk. Yurt binalarını yaptık. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde 1900 kişi kapasiteli yurt binalarını daha hizmete açıyoruz. Büyükşehir belediyemiz Elbistan'a bir millet bahçesi yaptık. Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engelli vatandaşlarımıza 3,2 katrilyon destekte bulunduk. Sağlıkta 13'ü hastane toplam 86 tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdık.

KAHRAMANMARAŞ'A HIZLI TREN

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapıyoruz. Etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı terminali inşa ettik. Bu binayı 3 hafta önce hizmetinize sunduk. Şayet havayolu şirketleri uluslararası tarife yapmak isterse altyapı hazır. Maraşlı iş adamlarımıza 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.

Maraş'a ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin alt yapı sorununu çözüyoruz.



Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. 17 baraj daha inşa ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu problemini çözdük. Bölgenin dört gözle beklediği kılavuzluk sulamasının birinci kısmını tamamladık. Şimdi ikinci kısım şebekesini de yapıyoruz.

Kahramanmaraşlı çiftçilerimize toplam 1,5 milyon tutarında destek verdik. Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz."

AVRUPA TÜRKİYE SAYESİNDE HUZUR İÇİNDE

Türkiye sadece kendi insanına hizmet etmekle kalmayan bir ülke. Biz imkanları tüm kardeşlerimizle paylaşan bir milletiz. Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrindir, Cerablustur, İdlibdir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü.

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor.

DÜNYAYA SESLENİYORUM; GELİN TÜRKİYE'YE DESTEK VERİN

Gelin İdbil'i tamamen güvenli hale getirelim. Biz diyoruz ki, gelin Münbiç'i asli sahiplerine teslim edelim.

Buradan öncelikle Amerika ve Avrupa başka olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bizim vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da bu mesele çok önemlidir.

Suriyelilerin evlerine dönüşlerini hızlandırmak istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapmak ama bize kolaylık sağlanmazsa tek başımıza yaparız.