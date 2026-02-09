Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye kutlama çiçeği

Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Türk bayraklı kutlama çiçeği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:42 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:42
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

        AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

        Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

        Tarkan, Liya'sına kavuştu

        İstanbul'daki konser serisi nedeniyle ailesinden uzakta kalan Tarkan'ın hasreti sona erdi

        #Son dakika haberler
