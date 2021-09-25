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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2021'de konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2021'de konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Ülkemizin tüm gençlerini, ilime bilime araştırmaya gönül veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

-Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

-Gençlerimiz her sene TEKNOFEST teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

-TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.

'SINIR ÇİZDİRMEYENLERİN FESTİVALİ'

-Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, araştırmacıları, astronotları var.

-TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir.

-Gençlerimizi dünyanın en ileri teknolojilerine hazırlıyoruz.

-Önümüzdeki yıldan itibaren can Azerbaycan'dan başlayarak TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

-Göreve geldiğimizde beri Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemimizi geliştirmek için büyük çaba harcadık. 2003'te binde 5 dahi olmayan Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payını ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Devamı geliyor...

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