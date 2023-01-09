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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-6 adet fırtına Obüsü'nün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

-Yeni teslimatlarla toplam rakamı 140'a kadar çıkartacağız.

-Yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, yeni nesil güç grubu gibi birçok yeni özellik bulunuyor.

-Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini 2 sene içerisinde tamamlayacağız.

-Lisans meselesini de böylece kökten çözüme kavuşturacağız.

-Altay tankı başta olmak üzere, diğer stratejik projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet Altay tankımızı ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. 2025 yılından itibaren seri üretime başlıyoruz.

'KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE BU DEV ESERLERİ ORTAYA KOYUYORUZ'

-Arifiye tesisimizde, Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcılarımızın üretim ve imalatı 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların Ar-Ge çalışmaları da davam ediyor.

-Satıldı diyerek dedikodular çıkartılan Arifiye ana bakım fabrikası ordularımızın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.

-Sakarya'mızı temsil eden bir tane millet vekili var. Ona açtığım davadan 50 bin TL'yi aldım. Onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik.

-Türkiye’nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 20’si milliydi ancak şu anda yüzde 80’i milli olan bir savunma sanayisine sahibiz.

'SAVUNMA İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'

-Toplam 5.5 milyar dolarlık savunma projeleri yürütülürken bugün bu miktar 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecindeki projeleri kattığımızda da bu rakam 75 milyar dolara yükseliyor.

-248 milyon dolar olan savunma ihracatımız 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı.

-Dünyanın ilk 100 savunma firması listesinde yalnızca 2 firmamız varken bugün 7 firmamız bizi temsil ediyor.

-Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkartacağız. Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz.

-Bayraktar TB3 Siha ilk uçuşunu yapacak. Ağırlığı 11 tonu bulan Atak 2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

-Yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis de bu sene hizmete girecek.

-Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Şimşek hedef uçağını kullanıma alacağız.

-Erken ihbar radar sistemi Eralp’in teslimatını yapacağız. Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pekçok projemizi hayata geçireceğiz.

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Devamı geliyor...