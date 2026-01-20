Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili genelge yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 00:31 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:31
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirildiğine işaret etti.

        Söz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı'nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

        Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

        Otomobil uçurumdan yuvarlandı, çocuk sürücü hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Çocuğun muhtarın oğlu olduğu babasından habersiz aracı aldığı öğrenildi.

