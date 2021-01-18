Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu 0:00 / 0:00

Gelece Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılırken, pek çok siyasi isim de kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ'ın 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.