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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, evinin önünde silahlı ve sopalı bir grubun saldırısı sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı telefonla arayarak olayla ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
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Gelece Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılırken, pek çok siyasi isim de kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ'ın 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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