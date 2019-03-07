Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 4 yıllık anlaşma sağlayan ve Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalarda da görevli olan Şenol Güneş'le ilgili konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Şenol beyin Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim. Kendisini tebrik ettim, hayırlı olsun dedim. Biz Şenol beyle dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı da var. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız. Bu anlamda yerli ve milliye inanıyorum. Şu anda Şenol bey, bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden"

"Mircea Lucescu'yla bir şey yapıldı, gençleşme olayı söz konusu oldu. Bu konuda Şenol beyin zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. O da şimdi bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte iyi bir başlangıç bir deplasman, bir içeride olmak üzere bir şeyler yapılabilirse arkası iyi gelecektir. İyi bir başlangıç Milli Takımımızın başarılarını getirecektir"