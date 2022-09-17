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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut açıklaması: Seçimden sonra yeni hamle gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuruların 2 günde 2 milyonu aştığı sosyal konut projesiyle ilgili seçimden sonra yeni bir hamle gelebileceğini söyledi. Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şimdi bir görmüş olduk arz-talep dengesini. Demek ki arz-talep dengesi, talep istikametinde gözüküyor. Öyleyse demek ki seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. Burada bizim para pul sıkıntısı yok'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de cari açığın finansmanında kullanılan kaynağı belirsiz 24.4 milyar dolarla ilgili soruya da ''Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor'' yanıtını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sosyal konut açıklaması: Seçimden sonra yeni hamle gelebilir - Güncel Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerle yaptığı söyleşi de başvuruların 2 günde 2 milyonu aştığı sosyal konut projesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ertesinde yeni bir hamle yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arzın daha da artacağına dair bir eğilim olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

'PARA SIKINTISI YOK'

''Arzın yapılması noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Şimdi bir görmüş olduk arz-talep dengesini. Demek ki arz-talep dengesi, talep istikametinde gözüküyor. Öyleyse demek ki seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. O zamana kadar da zaten bu inşaatların kabası bitmiş olur, yüzde 50-60 oranında ilerlenmiş olur. Çünkü orada işin tamamen bitmesi 1,5-2 yılı bulur. Bir taraftan da tabi kuraların çekilmesi, ondan sonra yerleşmeler başlar. Bu arada da biz işin ikinci etabına başlamış oluruz. Burada bizim para pul sıkıntısı yok. Tabii burada talebin yoğunluğu ortada. Onun için diyorum ki Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız. Çünkü bizim arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Arsa noktasında sıkıntı olmadıktan sonra, yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz. Tabii Bay Kemal ve avanesi ona da bir şey uydururlar. Ben arkadaşlara da söyledim, ‘Arkadaşlar hiç oyalanmayalım, Türkiye’nin dört bir yanında planlamaya göre hemen temel atmaya başlayalım. Yıl sonunu beklemeyeceksiniz’ dedim. Talimatı verdim ve yıl sonuna varmadan biz şu anda hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan da temelleri atıp inşaatlara başlayacağız.''

'TOKİ VASITASIYLA 1 MİLYON 170 BİN KONUT YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal konut projesiyle ilgili tweetinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

Bu ilk defa yapılan bir şey değil ki. Biz TOKİ vasıtasıyla bundan önce zaten 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettik. Şu anda TOKİ konutlarında oturanlar var, bize dualar ediyorlar. İşte en son geçenlerde Esenler’de teslimat yaptık ve o daireleri ziyaret ettik. Bizimkinin ispatı var. İspat-ı vücut etmişiz biz.

'105 YENİ YURT AÇILIŞI YAPTIK'

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin ‘hükümet sürekli betona yatırım yapıyor’ eleştirine de şu yanıtı verdi: ''Betonsuz ne bina oluyor ne yol oluyor ne köprü oluyor. Bunlar böyle diyor ama dedikleri şeylerin akla, mantığa sığar bir yanı var mı?

105 yeni yurt açılışı yaptık. Bu 105 yurt açılışının ötesinde bu sene arz olarak öğrenci talebinden çok çok fazlayız. Bütün bunlara rağmen şu anda ‘Daha da artı değer meydana getirelim, herhangi bir sıkıntı kesinlikle olmasın’ diyoruz. Böyle bir çalışma şu anda ortada. Yurtlarımızda 2002 yılında 182 bin olan yatak kapasitesi 2022 yılında 850 bine çıktı. Bizim yurtlar gerçekten çok lüks. Ben yurtları dolaşıyorum, bakıyorum. Yemekler hakeza öyle. Ücretler çok çok düşük. İşin böyle bir güzelliği de var. Bütün bunların yanında da tabii benim iftihar ettiğim bir şey de şu; öğrenci kişilik buluyor. Özellikle ‘Bu benim yurdum’ diyebiliyor. Biz ranzalarda kaldık. Şimdi üç yatak, karyola, çalışma odası, gardırobu her şeyi içinde. Yurtlar böyle… Birçoğu da manzarasıyla her şeyiyle çok çok farklı. Geçen gün Cebeci Öğrenci Yurdunun açılışını yaptım. Gençlik yıllarımda öğrenciliğimde Ankara’ya geldiğimde Cebeci Öğrenci Yurdunda arkadaşlarımla bir gece, iki gece beraber kalırdım. O yurt ile bunlar mukayese edilmez. İşte onu yıktık, şimdi sıfır yeni yaptık. Açılışı yaptık, odaları bir dolaştık. O zaman erkek yurduydu. Şimdi 4 bin kişilik bir kız yurdu oldu. Yani ‘Beton filan’ diyorlar ama bir gel, gez, gör, bak neyin nesidir? ‘Hakikaten nasıl bir yurt, bir göreyim şunu’ diye bir dertleri yok.

'ÇALIŞTIĞINIZ ZAMAN PARA DA GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de cari açığın finansmanında kullanılan kaynağı belirsiz 24,4 milyar dolarla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: ''Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor. Hazine Maliye, Merkez Bankası el ele vererek üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Çünkü bizim bu attığımız adımlar, tüketim ekonomisinin veya israf ekonomisinin neticesi değil; tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesidir. Üretim ekonomisinin neticesi olarak da şu anda biz hasılayı toplamaya başladık. İşte şu an itibarıyla mesela Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında. Şimdi bunlara kalsa, bunlar Merkez Bankası'nın rezervini adeta sıfırlanmış gibi gösteriyorlar ama tablo öyle değil.''

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