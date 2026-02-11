Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.824,83 %0,20
        DOLAR 43,6445 %0,05
        EURO 51,9744 %0,11
        GRAM ALTIN 7.145,04 %1,25
        FAİZ 36,01 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 120,18 %5,73
        BITCOIN 67.235,00 %-2,01
        GBP/TRY 59,7165 %0,28
        EUR/USD 1,1902 %0,06
        BRENT 70,24 %2,09
        ÇEYREK ALTIN 11.684,04 %1,27
        Haberler Ekonomi Emlak Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ödeme planını açıkladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarına vatandaşların zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını belirterek, "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem konutlarının ödeme planı açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.

        Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

        3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödeneceğini, bu fiyatın 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını anlatan Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek." diye konuştu.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde ise maliyetten yüzde 50 indirim yapacaklarını, ödemenin 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacağını ve isteyenin 448 bin liradan konutunu peşin alabileceğini söyledi.

        ÖDEMELER ANAHTAR TESLİMDEN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

        Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.

        PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 74 İNDİRİM

        Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim uygulanacak. Peşin ödemelerde, bir afet konutunun satış tutarı 484 bin liraya denk gelecek. Ayrıca, ödemede evin satış fiyatının 4'te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

        Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

        REKLAM

        Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

        Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

        Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.

        Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ödeme planına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asrın felaketinden etkilenen illerimizde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak." ifadelerini kullandı.

        Bakan Kurum, paylaşımında, ödeme planının yer aldığı infografiğe de yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

        Ünlü oyuncu Nursel Köse, Ani Harabeleri'ne isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi