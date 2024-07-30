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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile bir arada
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

        BAKAN GÜLER ASKERİ TÖRENLE KARŞILADI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

        Ardından ikili arasında görüşme gerçekleştirildi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Endonezya
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