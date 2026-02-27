Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında yayımladığı mesajla andı
Giriş: 27.02.2026 - 15:13 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî âleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
