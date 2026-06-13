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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Vakfının lokalini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Vakfının lokalini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfının lokalini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki lokali ziyaret etti.

        Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, çay ve kahve eşliğinde sohbet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.

        Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

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