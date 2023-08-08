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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı! 2023 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, fındığın taban kilogram fiyatı bu sene kaç para oldu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı! 2023 fındık fiyatları ne kadar oldu?

        Üreticiler ve tüketiciler tarafından merakla beklenen fındık fiyatları Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklama, "2023 fındık fiyatları ne kadar oldu, fındık taban fiyatı kaç TL oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 2023 fındık fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:30
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        Son Dakika fındık fiyatları belli oldu. 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen fındık fiyatlarını da açıkladı. Peki, "2023 fındık fiyatları ne kadar oldu, fındık taban fiyatı kaç TL oldu?" İşte 2023 fındık kilogram alım fiyatları...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 fındık fiyatlarını açıkladı!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındık ihracatın ekonomimize yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, revant için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecek.

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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiye kilogram başına 2 lira 70 kuruş destelekleme ödemesi yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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