Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tamamlanan 100 Günlük Birinci Eylem Planı’nın sonuçları ile İkinci 100 Günlük Planı hedeflerini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Ağustos’ta açıkladığı 46 milyar liralık 400 projenin bulunduğu birinci 100 günlük eylem planının süresi tamamlandı. Erdoğan, G-20 Zirvesi için gideceği Arjantin seyahatine kadar içinde yerel seçimlere dönük projelerin ağırlıklı olarak yer alacağı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıklayacak.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, planda şehirlere ve bölgelere dönük, sahadan gelen raporlar doğrultusunda özel projeler yer alacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’ya yönelik projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, çalışmaları tamamlanmak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak.

SÜRPRİZ PROJELER

31 Mart 2019’daki yerel seçimlere kadar tamamlanacak olan ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yerelde halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirilecek ‘sürpriz’ projeler olacak. Erdoğan, 16 bakanlığın yürüttüğü ilk 100 Günlük Eylem Planı’nın performansını ve icraatların ilerlemesini takip ederken, 400 projenin uygulanmasında yüzde 90’a yakın tamamlanma oranı yakalandığı öğrenildi.

Erdoğan, Beştepe’de oluşturulan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na da İkinci 100 Günlük Eylem Planı için çalışma yapılmasını ve seçimlere dönük projelerin ağırlıkta olmasını istedi. Böylece mart ayına kadar tamamlanacak İkinci Eylem Planı, daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun görev alanına giren kısa vadeli, aciliyeti olan hedeflerden oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm icraat, plan ve projelerin takibini Beştepe’de hazırlıkları süren sistem üzerinden takip edecek.

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