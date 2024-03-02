Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun 2. gününde ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.