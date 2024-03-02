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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun 2. gününde Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun 2. gününde ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki pervasız saldırılarının artık sona ermesi ve 1967 sınırları esas alınarak bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde bir kalıcı barış zemininin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

        KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

        Görüşmede Türkiye-Kosova ikili ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel konular ile İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ilerlediğini, Kosova'daki FETÖ yapılanması ile mücadelenin önemli olduğunu bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze’de ağırlaşan insani durumun iyileştirilmesi için çatışmalı sürecin bir an önce sonlandırılıp bölgeye insani yardımların istenilen seviyede ulaştırılması ve uluslararası toplumun bunu zorlayıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #diplomasi
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