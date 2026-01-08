Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti
Giriş: 08.01.2026 - 20:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
