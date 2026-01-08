Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederken, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 20:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:54
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı

        (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlarının alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina, deprem riski nedeniyle ziyarete kapatıldı.

