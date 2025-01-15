Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı

AA / Habertürk Giriş: 15.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:21 facebook

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