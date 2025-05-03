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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü - En son haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:02
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        Bahçeli ile telefonda görüştü
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.

        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
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        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Erdoğan Bahçeli telefon
        #haberler
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