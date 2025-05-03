Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.

Sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. KKTC'nin gurur kaynaklarından biridir. Yerleşkemiz Cumhurbaşkanlığı Binası'na, Meclis'e, yüksek mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Binası ile Meclis'in açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Daha sonra millet bahçesi, millet camisi ve yüksek mahkemeyi hizmete alacağız. KKTC'nin itibarına yaraşır bir eseri Lefkoşe'ye kazandırmış olacağız.

Burası Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma tezahürüdür. Türkiye ve KKTC'nin kader ortaklığının göstergesidir. Yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz.

İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara nefret tohumları ekmek isteyenler başarılı olmayacaktır. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağınızı bilmenizi istiyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz" TATAR: BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİ KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetini KKTC’nin yeni yerleşkesinde görmekten mutluluk duyuyorum” diyerek karşıladı. Türkiye'ye yaptıkları katkıdan dolayı yürekten teşekkür eden Tatar, “Bağımsızlığımızın simgesi asırlar boyu burada duracaktır” dedi. Tatar, “Bize layık bu bina Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanıdır” diyerek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir simgesi haline geldiğini vurguladı. CUMHURİYET MECLİS BİNASI 20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor.