YASAL DEĞİL, ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Çelik’in açıklamaları sonrası Erdoğan vereceği mesajlar merak konusuydu.

AK Parti'de temel hak ve özgürlüklere dair düzenlemelerin, kanun ile yapılmasının riskli ve eksik olduğu görüşü hakim. Bu nedenle, atılması gereken adımın yasa değil, anayasa değişikliği ile atılması gerektiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında, temel hak ve özgürlükler alanında toplumsal ihtiyaca karşılık gelen meseleleri en üst derecede güvence altına almak için en yetkili merciin AK Parti olduğu anlatacak.

Siyasi partilere, 2023 seçimlerinden önce başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı yapacak. AK Parti'nin teklifinin anayasanın tamamını kapsamaması, anayasanın ilgili bölümleri içeren dar kapsamlı bir değişiklik paketi olması bekleniyor.