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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Mart Pazartesi Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart Pazartesi günü saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

* Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
* Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
* Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
* Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
* İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

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