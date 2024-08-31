Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında derece alan aralarında Yusuf Dikeç'in de yer aldığı bazı sporcular ile "8inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece alan askerleri kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığınca 4-12 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

        Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

        Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

        REKLAM
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ile selamlaştı.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ile selamlaştı.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile selamlaştı.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile selamlaştı.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!