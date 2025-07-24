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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan orman şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan orman şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan orman şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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