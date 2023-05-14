Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek saat 11.45 sularında oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en değerli şey Türk demokrasisi için bugün sabah itibarıyla İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre de olaysız bir şekilde süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle aşka oylarını kullanıyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasinin gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Bütün sandık kurulları başkan ve üyelerine başarılar diliyorum” diye konuştu.