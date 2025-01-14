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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın katliamında ölenlerin aileleriyle görüştü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın katliamında ölenlerin aileleriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:38
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        PKK'nın katliamında ölenlerin aileleriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde 36 yıl önce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

        Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde masum sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlemişti.

        "İkiyaka katliamı" olarak anılan bu saldırı sonucunda, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını kaybetmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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