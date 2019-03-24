Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde cuma günü döviz piyasasında yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Erdoğan, "Bugünlerde birileri dövizi tırmandırmaya başladı. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK ve SPK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyor, danışmanlarımız da çalışıyor." dedi.