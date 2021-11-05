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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışına katılarak, çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı
Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Türk Müziğe enstrümanlarının olduğu bölümü ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu gezdiği sırada çocuklarla yakından ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf Öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikti şarkı seslendirdi.


EMİNE ERDOĞAN'DAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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