Erdoğan-Biden görüşmesi bugün 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, bugün G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da görüşecek.

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a krizlerden kaçınmaları gerektiğini ve acele kararların ABD-Türkiye ittifakına bir yararı olmadığını söyleyecek. Yarınki görüşmede ayrıca Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 jetleri arayışı da konular arasında.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." açıklamasında bulunmuştu.