        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ramazan ayı' paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:35
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerine yer verdi.

