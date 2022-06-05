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08
3600 EK GÖSTERGE ILE EMEKLI AYLIĞI VE IKRAMIYE NE OLACAK?
(TL)
Mevcut emekli aylığı
Mevcut ikramiye
3600 sonrası emekli aylığı
3600 sonrası ikramiye
Emekli aylığı farkı
İkramiye farkı
Öğretmen
5.592
201.637
6.826
246.136
1.234
44.499
Polis
5.592
201.637
6.826
246.136
1.234
44.499
Hemşire
5.435
195.936
6.826
246.136
1.391
50.200
İmam - hatip (*)
5.592
201.637
6.826
246.136
1.234
44.499
İmam - hatip (**)
5.435
195.936
6.826
246.136
1.391
50.200
Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır
Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir.
(*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu
(**) Lisans mezunu
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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