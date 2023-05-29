İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Kesin olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda 197 bin 874 sandıkta kullanilan 53 milyon 841 bin oyun 25 milyon 432 bin 951'ini alarak yüzde 47,84'le seçimim ikğinci sırada tamaladı.