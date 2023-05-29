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Cumhurbaşkanı ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları 29 Mayıs Pazartesi yani bugün saat 09.00'da kaydedilen verilere göre sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ikinci olarak bitirdi. Böylelikle Cumhurbaşkanı seçilme hakkını da elde edememiş oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? İşte cevabı...

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  • Cumhurbaşkanı ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

    Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tamamlandı. 29 Mayıs Pazartesi itibarıyla sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Kesin olmayan verilere göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ikinci tamamladı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? İşte emrak edilen sorunun cevabı...
  • Cumhurbaşkanı ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

    İLK TUR SONUÇLARI

    Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı. 

     
  • Cumhurbaşkanı ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

    İKİNCİ TUR SONUÇLARI

    Kesin olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda 197 bin 874 sandıkta kullanilan 53 milyon 841 bin oyun 25 milyon 432 bin 951'ini alarak yüzde 47,84'le seçimim ikğinci sırada tamaladı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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