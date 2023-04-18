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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen iftar programı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili gençlerimiz elbette deprem bölgesiyle yakından ilgilenirken diğer vilayetlerde yaşayan vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldım. İstanbul Finans Merkezi'nin ilk kısmının açılışını gerçekleştirdik. 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde 130 milyar dolar katkı yanında 102 bin ek istihdam da sağlayacak. Bugün New York piyasası, Londra piyasası finansta neyse işte şimdi Ataşehir'de kurduğumuz İstanbul finans merkezi bunlarla yarışa girecek; hatta bunları aşacak. İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik önemi, ekonomimize asıl katma değeri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. İnşallah emaneti bizden devraldığında bizim için de dua edeceğinize inanıyorum. Dün yine Fikirtepe'de 20 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz konut projesinin ilk etabının törenini yaptık.

"ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN, BUNLARIN NESİ MAKET?"

Bugün ilk olarak Afyon'da vatandaşlarımızla buluştuk. Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yaptık. Afyon'da ilk defa böyle bir müzeye bölge sahip oluyor. Yaklaşık bedeli 350 milyon lira. Geçtiğimiz haftalarda 60 yıllık hayalimiz olan Togg'u, TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine sunduk. Muhalefet Togg için 'maket' diyor. TCG Anadolu için 'maket' diyor. Elinize, dilinize dursun, bunun nesi maket? Bunlara birer Togg versek kullanamazlar! Maket ya. Türkiye'nin hayatiyetinde ilk defa böyle bir esere savunma sanayinde sahip oluyoruz. İlk defa oluyor. Bunun personel sayısı 1350. Bu sayı belki daha da artacak. Erinden, erbaşından subay komuta kademesine kadar. Şimdi inşallah birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Ondan sonra da Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Savunma Bakanıma da bir talimatla, bir buyrukla bayramdan sonra bir müddet daha bu gemimiz ziyarete açık olarak kalsın. Yatıyorlar, kalkıyorlar, televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı, damatmış! Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhraca yönelik çok ciddi potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Öyle bir baba ki, devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. 'Yahu yapma bak devlet tahsis ediyor, niye almıyorsun; çünkü sen stratejik yatırım yapıyorsun'. Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Bunlar çünkü devlet, millet düşmanı. Neymiş Erdoğan bunlara bol bol para vermiş! Elinize dilinize dursun! O kuyruğundan ayrılmadıklarınız bu devletin bankalarından para aldılar ama bu aile çok hassas.

"TOGG'LA HAK ETTİĞİMİZ YERİ MUHAKKAK ALACAĞIZ"

Togg'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır. Şimdi pil meselesi. Gemlik'teki fabrikanın yanında bir büyük alanı bunun için tahsis ediyoruz. Burada da inşallah lityum pillerinin üretimini yapacağız. O zaman Togg'un mesafe menzil noktasındaki alanı çok daha artacak. Bu arada da istasyonlar, bunlar da artıyor. Türkiye geneline daha çok yayılıyorlar. Bu yaygınlaşmada Togg'un arz talep dengesindeki konumunu farklı hale getirecek. Ben Togg'u yetiştirebileceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Kalite acayip. Direksiyona geçtiğiniz zaman bir rahatlık var. En ufak motor sesi duymuyorsunuz. Hanımla konuşursam belki, bunun dışında yok. Virajlarda vesaire gayet kontrollü, rahat bir sürüş emniyeti var. Bir zamanlar Devrim arabasının rafa kaldırılmasıyla milletimiz yıllarını ekonomik olarak yüzlerce milyar dolarlarla kaybetti. 60 yıl boyunca ülkemiz kendi markası, teknolojisi ile otomobil piyasasında yer alamadı. İnşallah Togg ile yarının teknolojisinde hak ettiğimiz yeri muhakkak alacağız.

"ÖNCE HAYAL KURAR SONRA PROJEYLE HAYATA GEÇİRİRİZ"

Doğru hamle ve adımlarla, doğru kadrolarla Türkiye Yüzyılı'nın inşaasını beraberce gerçekleştireceğiz. Seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp, sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz. Biz önce hayal kurar, hedefleri belirler, projeye dönüştürür ardından da bunları tek tek hayata geçiririz. Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden de, ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de bu ülkeye hayır gelmez. Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek değil; onların geleceklerine yatırım yaparak olur. Gençlere güvenmek, onları siyasi dolgu malzemesi olarak kullanmakla değil; onların siyasette önünü açmakla, sorumluluk vermekle olur. Biz son 21 yıldı hep bunu yaptık. Yüzyılın seçimine giderken partimizin 3 dönem kuralını işleterek 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize listelerimizde geniş yer verdik. Biz gençliğimize, gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Sizlerin zamanının misafiri olduğumuzun bilinciyle, gençlerimize karşı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Somut, gerçekçi, hayata dokunan ve ülkemizi geleceğe hazırlayan iyi çalışılmış projelerle gençlerimizin karşısına çıkıyoruz.

"GENÇLERİMİZE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SUNACAĞIZ"

Seçim beyannamemiz bizlere kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız hizmete, reforma ilave olarak önümüzdeki dönem için yapacakları burada tek tek saydık. Gençlik kartı uygulaması ile kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz. Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgelerini kullanacağız. Genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. Beyin göçünü tersine çevirecek, ülkemize hizmet etme aşkını artıracağız. Bu sene 407 binden fazla gencimizin başvurduğu kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının sayısını artıracağız. Bunların dışında proje, yatırım, eserle inşallah sizlere aşkla hizmet edeceğiz. 14 Mayıs'ta sizlerden geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum.