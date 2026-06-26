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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kadir İnanır'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kadir İnanır'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim

        Türk Sineması'nın efsane oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        'İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadir İnanır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

        İnanır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili diğer başsağlığı mesajları şöyle:

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        YILMAZ: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sanatı, duruşu ve eserleriyle kuşaklar boyunca toplumsal hafızamıza derin izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

        ERSOY: HAFIZALARIMIZDA VE GÖNÜLÜMÜZDE YAŞAYACAK

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

        MEMİŞOĞLU: MEKANI CENNET OLSUN

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        KURUM: TÜRK SİNEMASININ TATAR RAMAZAN'I

        DURAN: DERİN TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Kadir İnanır’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

        KILIÇDAROĞLU: YERİ DOLDURULMAYACAK BİR ÇINAR

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sineması yeri doldurulamayacak, çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

        ÖZEL: SİLİNMEYECEK İZ BIRAKTI

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.

        Ayrıntılar gelecek...

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